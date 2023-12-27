Военный эксперт Александр Мусиенко объяснил, что брифинг Залужного направлен прежде всего на нормализацию мобилизации, но также нам нужно роботизировать армию.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Я думаю, что брифинг следует воспринимать как попытку успокоить существующую ситуацию, то возмущение, которое есть, ликвидировать эту кампанию, которая ведется сознательно или не сознательно, по дискредитации мобилизации у нас в Украине. Я вижу это четко и уже говорил об определенных признаках. Раньше эта мобилизация шла и не было такого возмущения», – рассказывает Александр Мусиенко.

Поэтому, констатирует он, Залужный и говорит, что надо вернуть мобилизацию в то русло, в котором она должна быть. И следующий фактор, отмечает эксперт, состоит в том, что нам нужно думать о том, каким образом исключать там, где можно, человеческий ресурс по ведению боевых действий. То есть, объясняет он, люди должны быть супервайзерами по определенным технологиям, воюющим системам вооружения, это роботизированные платформы, дроны.

«И нам нужна наша DARPA, то есть агентство инновационных технологий и проектов в вооружении, которые работали бы на то, чтобы у нас максимально воевали роботизированные системы или там, где они могут быть, и максимально исключалось применение людей. Это очень важный элемент, который даст нам толчок двигаться вперед», – объясняет Александр Мусиенко.

Как он отмечает, кому-то это может казаться фантастикой, но все фантастические вещи, которые описывали, начиная с Жюля Верна, потом появлялись у военных, и это совершало прорыв для всего человечества.

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