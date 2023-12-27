Сотрудники Государственной экологической инспекции в Сумской области на основании постановления о привлечении специалиста в рамках уголовного производства, внесенного в единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 246 Уголовного Кодекса Украины, приняли участие в проведении осмотра участка местности – территории парка садово-паркового искусства местного значения «Басовский» в г. Сумы по факту незаконного поруба деревьев.

Об обнаружении поруба деревьев на территории объекта природно-заповедного фонда правоохранительным органам сообщил житель города Сумы, который заметил лиц, срезавших верхушки с молодых сосен в Басовском парке, и упаковывали их в мешки.

В ходе досмотра был подтвержден незаконный поруб 15 деревьев, размер ущерба, причиненного нарушением законодательства о природно-заповедном фонде, составил 172 429 грн.

Продолжается досудебное расследование по уголовному производству.