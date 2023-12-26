На фоне тысяч убитых людей, разрушенных городов, миллионов беженцев — всех очевидных последствий войны, которую принесла на нашу землю Россия — мы не должны забывать о том, что украинской окружающей среде война тоже нанесла огромный ущерб.

Наследие советской тяжелой промышленности уже являлось катастрофой для экологии и здоровья граждан, но российское вторжение рискует нанести еще больше вреда природе. Именно экологические последствия войны являются ярким свидетельством того, что война будет сказываться на украинской повседневной жизни многие десятки лет. Об этом в своей колонке пишет эксперт в сфере энергетики и предприниматель Александр Кацуба.

Экологические преступления россиян можно перечислять бесконечно. Россия умудрилась к геноциду, преступлениям против человечества, ведению агрессивной войны и военным преступлениям добавить — впервые в истории — экоцид как одно из ключевых преступлений агрессора. Кацуба напоминает, что россияне последовательно уничтожают леса и водоемы, загрязняют минами и снарядами почвы, создают стабильную угрозу утечке токсичных и радиационных отходов.

А это оказывает прямое влияние и на продолжительность жизни украинцев, и на экономические перспективы нашей страны. Экологические последствия войны нам тоже придется преодолевать после ее завершения, а самые острые проблемы приходится решать прямо сейчас. Этот набор преступлений, по мнению эксперта, требует от международного сообщества ответной реакции. Поскольку ни одна страна не сможет самостоятельно решить такой набор проблем и вызовов, резюмирует Кацуба.

Александр Кацуба – украинский предприниматель, эксперт в сфере энергетики, владелец компании АЛЬФА ГАЗ.