Доктор филологических наук Ирина Фарион заявила, что нам следует забыть о российской пропаганде и развивать собственные националистические идеи, а также забыть о русском языке в публичной сфере.

Об этом она рассказала в программе «Разные люди».

«Я не работаю на врага, я работаю на украинца. Тогда Степан Бандера должен был бы не родиться. Потому что основное оружие в руках москвы против украинцев – Степан Бандера. А я являюсь последователем его идей, я являюсь бандеровкой, и я действую его методом, и я считаю, что это единственно правильный путь», - заявляет Ирина Фарион.

По ее мнению, пока мы будем учитывать враждебную пропаганду, мы не будем пропагандистами своих националистических идей. Как объясняет гостья программы, россияне так ненавидят Бандеру и Фарион, потому что мы не обороняемся, а нападаем.

А что касается русскоязычных бойцов, отмечает она, которые задают ей вопрос о позиции по языку, она хочет задать встречный вопрос: а почему они русскоязычные? По словам гостьи программы, если человек живет в Украине и защищает Украину, то пусть будет украиноязычным.

«Есть закон, который в частной сфере позволяет тебе говорить на каком угодно языке, говори, все. А мы говорим о публичной сфере. Мы говорим о языке Вооруженных сил. Статья 13. Какой язык Вооруженных сил? Украинский. Уставы на каком языке? На украинском. Команды на каком языке в Вооруженных силах? На украинском. Присягу на каком языке принимают? Что в присяге говорят? Соблюдать законы Украины. Так вы как присягаете?», - заключает Ирина Фарион.

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