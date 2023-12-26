Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Что сейчас на россии происходит с количеством боевых самолетов?

Украина что-то покажет, что-то есть или что-то на подходе, от чего они дрожат. Затаив дыхание, ждут, что же произойдет дальше.

Что касается самолетов их… Я так понимаю, что там нужен ремонт. У них идет саморазрушение. Им надо техническое обслуживание, им нужны запчасти, то, чего нету. И проблема с летчиками у них. Вот именно летчиков высокого класса у них нету. Я бы сказала, что это смертники. Когда ты на нем поднимаешься, ты не знаешь… Это не значит, что тебя собьют, но ты не знаешь вообще, что с ним будет в воздухе. Это то же самое, что у них с гражданской авиацией происходит сейчас.

Давайте посмотрим теперь по тому, что происходит в акватории Черного моря. Правда ли, что у них есть проблемы с флотилией, не хватает кораблей? И готовят ли они сейчас новые военные корабли?

С флотилией вообще плачевно. Очень плачевно.

Что они хотят? Они хотят перебросить что-то, видимо, Северный флот, какой у них там еще есть, но они не могут перебросить, потому что проход, Турция, что-то там с проходом. И вот каким-то образом они хотят решить эту проблему. Но они не решат эту проблему, здесь карта пассива.

То есть с Черноморским флотом действительно все очень плачевно. Попытки перебросить тоже ни к чему не приведут. Черноморский флот пойдет на дно. Или же они его переведут в Абхазию или куда-то, думая, что там их не достанут, а там их тоже достанут.

Как сообщала Politeka, Фрейн заявила, что в россии уже начинает рушиться иллюзия изобилия, все революции у них идут по семеркам, то есть в 2027 году что-то произойдет.

Также Politeka писала о том, что Хомутовская заявила, что вступление Украины в ЕС – это не пустые разговоры, а вот Венгрию действительно могут лишить голоса из-за политики Орбана.