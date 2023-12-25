Кибер-проводник цифрового бытия Дарина Фрейн заявила, что в россии уже начинает рушиться иллюзия изобилия, все революции у них идут по семеркам, то есть в 2027 году что-то произойдет.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Там на самом деле есть иллюзия изобилия, которая была и в 1945 в Берлине, тогда тоже работали рестораны, кабаре, люди не понимали, что война проиграна. Вот это интересное ощущение пира во время чумы перед чумой. Вот у них оно присутствует, они там гуляют, как в последний раз.

Там была какая-то скандальная вечеринка русской блогерши, когда все звезды пришли в нижнем белье, фоткались радостно, Киркоров в стразах, все эти артисты прокремлевские в боа, это транслировалось в инстаграм. Знаете, что им пишут их соотечественники? Пока в стране «сво» (они же это называют «сво»)… Там уже начинается.

Там общество будет сейчас расслаиваться. На тех, кто снимает сливки и получает профит, у кого ничего не поменялось, на тех, кто проплачен правительством, кто работает на войну, и на всех остальных людей, у которых уровень нищеты зашкаливает.

Насколько реально то, что в россии может быть революция или война? Реальна ли там такая ситуация, что там будут колебания? Если да, то как ты видишь, из-за чего могут начаться эти колебания?

Они будут, они могут быть. Я говорила, что 2027 год, у них по семеркам. Но это не быстро, а люди хотят победы уже сейчас, чтобы наш какой-то легион «Свобода России» и РДК срочно. Опять же, дайте им достаточно вооружения и ресурса, сейчас все упирается конкретно в ресурс.

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