Военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что ВСУ и наше ПВО начали успешно уничтожать и отпугивать российскую авиацию, а это значит, что скоро каждый вылет для врага будет самоубийством.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Воздушные силы не перестают нас приятно удивлять, не перестают демонстрировать собственные успехи. Случился рождественский самолетопад для врага, а для нас это рождественское чудо. Для врага это еще один сигнал за то, что фактически небесные силы явно не за них в этой войне и пора уже давно это пора было бы заканчивать. Но поскольку они не заканчивают, продолжают нести потери», - отмечает Александр Мусиенко.

Как он сообщает, Воздушные силы ВСУ сбили самолеты Су-24, Су-30 на Мариупольском направлении, в частности, это был командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук, поэтому новости хорошие и подтвержденные.

По случаю эксперт обращает внимание на статистику, ведь за прошедшие сутки враг совершил 19 вылетов с целью нанесения ударов ракетами и управляемыми авиабомбами, а до этих потерь вылетов было 46, еще раньше их было до 70.

«То есть мы видим тенденции к сокращению. И чем больше вот так будут действовать украинские средства противовоздушной обороны, чем больше мы будем отталкивать и отпугивать российскую авиацию, тем меньше они будут решаться на такие полеты, потому что они будут равны местами фактически самоубийству», - заключает Александр Мусиенко.

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