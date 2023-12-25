Об этом он рассказал на своем канале.
«Воздушные силы не перестают нас приятно удивлять, не перестают демонстрировать собственные успехи. Случился рождественский самолетопад для врага, а для нас это рождественское чудо. Для врага это еще один сигнал за то, что фактически небесные силы явно не за них в этой войне и пора уже давно это пора было бы заканчивать. Но поскольку они не заканчивают, продолжают нести потери», - отмечает Александр Мусиенко.
Как он сообщает, Воздушные силы ВСУ сбили самолеты Су-24, Су-30 на Мариупольском направлении, в частности, это был командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук, поэтому новости хорошие и подтвержденные.
По случаю эксперт обращает внимание на статистику, ведь за прошедшие сутки враг совершил 19 вылетов с целью нанесения ударов ракетами и управляемыми авиабомбами, а до этих потерь вылетов было 46, еще раньше их было до 70.
«То есть мы видим тенденции к сокращению. И чем больше вот так будут действовать украинские средства противовоздушной обороны, чем больше мы будем отталкивать и отпугивать российскую авиацию, тем меньше они будут решаться на такие полеты, потому что они будут равны местами фактически самоубийству», - заключает Александр Мусиенко.
Как сообщала Politeka, Ермолаев заявил, что войны, которые мы сегодня видим, это войны за суверенитет идентичностей.
Также Politeka писала о том, что Хомутовская заявила, что вступление Украины в ЕС – это не пустые разговоры, а вот Венгрию действительно могут лишить голоса из-за политики Орбана.