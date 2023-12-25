На днях в Киеве с успехом прошел благотворительный авторский концерт поэта, композитора, а недавно и исполнителя собственных песен Евгения Рыбчинского. 21 декабря у маэстро был день рождения. Поэту и сыну поэта исполнилось 54.



В этот день в МЦКИ Октябрьский дворец выступили народные артистки Украины, балерина Кристина Шишпор и певица Наталья Могилевская, заслуженные - актеры Ирма Витовская и Юрий Дяк, звезда 90-х певец EL Кравчук и герой Украины поэт Юрий Рыбчинский. Виртуально присутствовал на акции и читал стихотворение народный артист Украины Богдан Бенюк. В зале сидел с дочерью Дианой "золотой голос Украины" Павел Зибров.

В первых рядах сидели семьи погибших и пленных защитников Азовстали. В руках зрителей были видны разнобавные букеты и подарки имениннику.

В середине концерта под аплодисменты и крики зала на сцену с большим арт-букетом вышел Павел Зибров. Приблизившись к Рыбчинскому Зибров неожиданно для публики, как рыцарь, стал на одно колено, протянул цветы имениннику и подбежал к микрофону.

"Еще еще скупайте Женю в аплодисментах", - воскликнул певец.

Павел не смог удержаться, чтобы не выйти на сцену и не спеть). Действительно порадовал публику. МЛДЦ! pic.twitter.com/ELJN49w191

— Евгений Рыбчинский (@EugeneRibchins) December 23, 2023

Зазвучал барабан и публика в его ритме стала аплодировать.

"Друзья, я благодарен судьбе, что тридцать лет назад Женя пришел к нам в гости, когда я только познакомился с Мариной, и принес песню, стихотворение к которой он написал - "Марина", - рассказал Зибров и начал петь свой старый хит .

В зале ему стали подпевать и хлопать. Подпевать стал и Рыбчинский-младший, изложивший в субботу соответствующий твит в сети Х.

После завершения концерта артисты были замечены в буфете Международного центра искусств, где пили за победу и "славу нации - смерть врагам".