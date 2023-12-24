По информации официального сайта Олимпиады-2024 в Париже, до открытия XXXIII летних Олимпийских игр осталось 215 дней.

Что следует сделать за этот период, чтобы грядущая Олимпиада стала фестивалем ПОБЕДЫ и МИРА для УКРАИНЫ и всего МИРА?

1. Начать ежедневную подготовку нашей НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМАНДЫ к Олимпиаде (дальнейшая борьба за лицензии, организация тренировочного процесса, подготовка презентационных мероприятий в Париже…);

2. Отказаться от неадекватной и вредной идеи БОЙКОТА Украиной Олимпийских игр в Париже;

3.Правительству определить, а Верховной Раде наконец-то поддержать кандидатуру нового Министра молодежи и спорта (напомню, с 17 ноября…2022 года в Украине фактически, а с 9 ноября 2023 года юридически отсутствует Министр);