По информации официального сайта Олимпиады-2024 в Париже, до открытия XXXIII летних Олимпийских игр осталось 215 дней.
Что следует сделать за этот период, чтобы грядущая Олимпиада стала фестивалем ПОБЕДЫ и МИРА для УКРАИНЫ и всего МИРА?
1. Начать ежедневную подготовку нашей НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМАНДЫ к Олимпиаде (дальнейшая борьба за лицензии, организация тренировочного процесса, подготовка презентационных мероприятий в Париже…);
2. Отказаться от неадекватной и вредной идеи БОЙКОТА Украиной Олимпийских игр в Париже;
3.Правительству определить, а Верховной Раде наконец-то поддержать кандидатуру нового Министра молодежи и спорта (напомню, с 17 ноября…2022 года в Украине фактически, а с 9 ноября 2023 года юридически отсутствует Министр);
4. Продолжить борьбу за полное отстранение от участия в Олимпиаде-2024, даже в статусе нейтральных спортсменов, представителей России и Беларуси;
Для этого:
- мониторить и публично информировать Олимпийское сообщество о политической заангажированности, поддержке войны и участии в спортивных силовых структурах РФ и Беларуси вероятных кандидатов на статус «нейтральных спортсменов»;
- воспользоваться опытом Международных федераций легкой атлетики и бадминтона по вопросу жесткой санкционной политики в отношении спортсменов РФ и Белоруссии;
- побуждать власти РФ и Беларуси самостоятельно отказаться от участия в «унизительном статусе» нейтральных спортсменов без символов…
5. Системно работать для того, чтобы официальные представители Украины и национальная сборная Достойно представили нашу ГОСУДАРСТВУ - как страну, ныне ведущую борьбу за СВОБОДУ и МИР во всем мире.