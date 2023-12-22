Когда Министерству юстиции для защиты интересов Украины в зарубежных юрисдикционных органах не хватает собственных знаний, государство нанимает международные юрфирмы. Конечно, речь идет о сложных и длительных спорах, а также больших гонорарах, это в своем блоге пишет ладимир Богатырь. адвокат, заслуженный юрист Украины В

Подводя итоги юридического года и исследовав открытые данные Prozorro, можно составить рейтинг иностранных консультантов, которые предоставляли юридические услуги в 2023 году главному юридическому ведомству страны и заработали на этом миллионы долларов США.

Примем во внимание закупки Министерством юстиции услуг по юридическому консультированию и юридическому представительству (по коду классификатора ДК 021:2015:79110000-8), которые были завершены (принято решение о заключении соглашения с победителем) и выполнение которых было запланировано в уходящем году.

Итак, в базе данных электронной системы публичных закупок находим информацию о 19 проектах на общую сумму $10,499 млн. Средний чек одного соглашения составил $552,5 тыс.

Всего в 2023 году для юридической помощи Украине Минюст привлек 11 компаний. Из них к наиболее заработанным ТОП-5 можно отнести:

Foley Hoag LLP – три сделки на $2.26 млн. Latham & Watkins (London) LLP – две сделки на $1.96 млн. Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan UK LLP – два соглашения на $1.53 млн. Hogan Lovells International LLP – одна угода на $1.35 млн. Shearman & Sterling LLP – одна сделка на $0,92 млн.

Решту бюджету освоїли Clyde & Co LLP ($734,4 тис.), Holland & Knight LLP ($684,4 тис.), Allen & Overy LLP ($599,5 тис.), W&S SELARL, correspondant de Winston & Strawn LLP ($283,3 тис.), Withers LLP ($123,7 тис.), Beijing Yingke Law Firm – 59,4 тис.

Если сравнить с предыдущим рейтингом за 2019 – 2022 годы, то можно заметить, что наименования консультантов и лидеров почти не изменились. Разве что безоговорочный лидер прошлых лет Shearman & Sterling LLP скатился на пятое место, а "посредственная" Foley Hoag LLP, которая за четыре предыдущих года заработала всего $1,2 млн., за один 2023 год получила вдвое больше.

Самыми дорогими проектами, сопровождение которых в 2023 году стоило более $1 млн., оказались:

1. Дело по иску компаний Misen Energy AB (publ) и Misen Enterprises AB к государству Украина – $1,35 млн. Консультант – Hogan Lovells International LLP.

Шведские компании утверждают о нарушении их прав как инвесторов, вытекающих из соглашения между правительствами Украины и Швеции о содействии и взаимной защите инвестиций. Претензии связаны с введением на законодательном уровне ставки рентной платы в размере 70% за использование недр для добычи природного газа при выполнении договоров о совместной деятельности. Компании считают, что государство нивелировало осуществленные ими инвестиции в совместные с Украиной проекты. Ведь получение какой-либо прибыли в сфере газодобычи невозможно.

2. Дело по иску компании "Gilward Investments B.V." к государству Украина – $1,27 млн. Консультант – Latham & Watkins (Лондон) LLP.

Давний спор, в котором нидерландская компания, владеющая значительной частью акций украинской авиакомпании “АэроСвит”, обвиняет Украину в нарушении обязательств закрепленных в Соглашении о содействии и взаимной защите инвестиций между Украиной и Королевством Нидерландов. По сути, компания требует от государства компенсации за банкротство авиаперевозчика.

3. Дело по иску акционеров ПАО «Мотор Сич» к государству Украина – $1,24 млн. Консультант – Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan UK LLP.

Украина ввела санкции против гражданина КНР и его компаний, являющихся инвесторами авиационного завода. Истцы считают примененные украинскими властями ограничительные меры безосновательными, бездоказательными, необоснованными и незаконными, а их принятие сопровождалось нарушением процедуры, установленной украинским законодательством по применению санкций.

По первым двум спорам юридические услуги связаны с Соединенными Штатами Америки, в третьем – с Нидерландами (в этих странах расположено место предоставления услуг). Между прочим, всего шесть юрисдикций были связаны с разрешением споров против Украины:

Соединенные Штаты Америки – 7 дел;

Франция – 4;

Нидерланды – 3;

Швеция – 3;

Великобритания – 1;

Китай – 1.

В подавляющем большинстве исполнение соглашений с международными юридическими компаниями планировалось до 31 декабря (хотя заключались они в течение всего года – с апреля по декабрь). Последняя сделка, по данным Prozorro, была достигнута 13 декабря с лидером нашего рейтинга Foley Hoag LLP. Компания должна за 18 дней выполнить для Минюста работ на $506 тыс. Дело касается иска компании Sinohydro Corporation Limited к Государственному агентству автомобильных дорог. Конечно, такую ​​скорость обработки правовых вопросов можно объяснить высокопрофессионализмом юристов фирмы. Но им далеко до специалистов W&S SELARL, correspondant de Winston & Strawn LLP. Соглашение на сумму $200 тыс. и сроками исполнения 31 июля было подписано 2 августа.