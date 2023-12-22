Политолог Вадим Карасев объяснил, что империи не всегда распадаются, на самом деле они могут возникать в другой форме и вести протоимперскую или проимперскую политику.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Любая империя рано или поздно распадается. Она распадается, но может возникнуть в другой форме. Турция сегодня, смотрите. Была Османская империя, а стала Турецкая империя. В другой форме. А что, политика Эрдогана сегодня – это политика классического национального среднего государства? Нет. Это протоимперская или даже проимперская политика», - объясняет Вадим Карасев.

С другой стороны, отмечает он, мы видим Фицо и Словакию, Орбана и Венгрию. А еще, добавляет эксперт, недавно мы читали об Австрии, что она заявила, что Украине в ЕС рано, надо еще заявку Боснии и Герцеговины посмотреть. Конечно же, констатирует он, это все потому, что Балканы были сферой влияния Австро-Венгрии.

«Венгрия. А что так Орбан себя ведет? Казалось бы, 9 миллионов человек, маленькая страна. А он на Брюссель чуть ли не плюет, потому что у него имперский дух проснулся», - отмечает Вадим Карасев.

К тому же, констатирует гость программы, речь идет не о таких уж больших странах, Австрия – 9 миллионов, Венгрия – 9 миллионов, Словакия – 5 миллионов, вместе - 25 миллионов примерно. Поэтому, утверждает он, этот тезис, что все империи распадаются, не надо воспринимать так буквально, они могут изменять форму и вести все ту же политику.

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