“Украинский павильон на СОР28, новые партнеры, декларации и соглашения, презентация климатической политики Украины, переговоры по запуску СВАМ, присоединение к Климатическому Клубу, адвокация Формулы мира и нашей платформы по подсчету убытков, противостояние российскому лбу – эти и другие результаты работы нашей делегации презентовали Украину среди государств, которые озабочены климатическим кризисом”, – отметил Министр Руслан Стрелец во время экспертного обсуждения “Украина на COP28”.

Несмотря на все попытки человечества минимизировать влияние на климатическую систему, 2023 стал самым жарким годом за всю историю метеонаблюдений. Мир пока не на траектории даже 2 С – не говоря уже о 1.5. Символично, что COP26 и СОР27 проходили в Египте и в Арабских Эмиратах. Следующая – в Азербайджане. Это страны, ВВП которых сильно зависит от ископаемого топлива.

Президент СОР28 в Дубае Султан Ахмед аль-Джабер сделал резонансное заявление, что развитие человечества без использования ископаемого топлива невозможно: «если вы не хотите катапультировать мир в каменные сутки».

В условиях мирового кризиса и войн отказ от ископаемого топлива может быть как путь к прекращению войн, так и к его удорожанию.

Какой путь выберет мир? Сложный вопрос. Однако пока мир пытается уменьшить карбоновый след, Россия усугубляет кризис своей агрессией. Выбросы парниковых газов от войны в Украине уже превышают выбросы Австрии. Наша цель неизменна: победить в войне против российских захватчиков, восстановиться и сделать все от нас зависящее, чтобы отсрочить будущие войны», – подчеркнул Министр.

Также его заместитель Виктория Киреева обратила внимание на важность объединения украинцев, а именно: власти, бизнеса и общественности. Ведь, по ее словам, на конференции COP28 международные партнеры видели наше единство и выражали слова поддержки.

“Конференция COP28 началась с выступления президента COP27 Самеха Шукри, который сказал, что в мире сейчас два вызова: первый – последствия пандемии COVID19, а второй – война в Украине. Это была первая речь, звучавшая официально на конференции COP28. Украинская делегация также на каждом заседании СОР28 отмечала, что в Украине война, что нам нужно победить в этой войне, а достичь этого мы можем только вместе”, – отметила Виктория Киреева.

Министр Руслан Стрелец и его заместитель Виктория Киреева поблагодарили команду Украины, которая продуктивно сработала на полях СОР28.