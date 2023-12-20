Политолог-международник Максим Яли объяснил, что, поскольку Нижняя палата Конгресса уже ушла на рождественские каникулы, рассчитывать на принятие помощи от США в этом году рассчитывать не стоило с самого начала.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«О том, что фактически в этом году это было бы невозможно, свидетельствует, что Нижняя палата Конгресса уже ушла на рождественские каникулы, а, как вы знаете, необходимо принимать обеими палатами. То есть вариантов на то, чтобы мы встречали Новый год с облегчением, не было вообще, ведь Нижняя палата, где у республиканцев большинство, уже решила, что не смогут достичь этого компромисса», - отмечает Максим Яли.

К тому же, добавляет он, Нижняя палата решила так, несмотря на призывы и американской администрации, и президента Байдена, и госсекретаря Блинкена, который выступал и обращался к конгрессменам решить вопрос с помощью Украины.

В то же время эксперт отмечает, что в Верхней палате же смогут достичь каких-то предварительных договоренностей, а это уже свидетельствует о том, что, как говорится, хотя бы есть желание. В следующем году, считает он, провести этот пакет помощи будет легче, конечно, в Сенате, там преимущество демократов, хотя и с ними не все так просто.

«Учитывая эти факторы, лучший вариант – это конец января, когда уже обе Палаты выйдут из каникул. Конечно, сначала это будет Сенат, в Нижней палате достичь компромисса будет сложнее, ведь там у республиканцев есть преимущество», - заключает Максим Яли.

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