Финансовый эксперт Алексей Кущ высказал мнение о ситуации со столичным метро. По его мнению, одна из ошибок местных властей уничтожения метростроительного кластера в столице. Об этом он написал в своем телеграмм канале Аналитика Куща. Далее текст автора без изменений.



Возвращаясь к теме метро в Киеве . Одна из ошибок мэра Кличко, граничащая с должностным преступлением – это фактическое уничтожение метростроительного кластера в столице.

Все мировые мегаполисы, строящие метро, ​​делают это в непрерывном формате.

То есть процесс строительства не прекращается и постоянен. Каждый год вводятся новые станции метро.

И это не из-за избытка денег. Это из-за именно экономии денег.

Ибо запуск программы строительства метро нуждается в огромных стартовых капиталовложениях.

Это огромные главные средства, тыщи высококвалифицированных профессионалов, сотки компаний-смежников.

Если это остановить – люди едут в другие города, кластер разрушается, основные средства "исчезают".

Наши метростроевцы разъехались по всему миру.

Возобновить строительство метро в Киеве будет очень сложно.

Это потребует в разы больших инвестиций, чем тогда, когда этот процесс не прерывается.

Также в Киеве был уничтожен промышленный кластер.

Единственное, что расцвело за Кличко – это коммерческое строительство.

Бесконечные ТРЦ и офисные центры, построенные за дурацкие деньги в надежде "забронировать" место под солнцем на будущее.

Киевские власти превратились в обслуживающий придаток крупного бизнеса застройщиков, полностью отдалившись от интересов ехавших в метро киевлян, которым нужны рабочие места, а не очередные развлекательные центры.