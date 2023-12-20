Маг Велиар заявил, что прослушка в кабинете Залужного была не российская, но мы еще узнаем, где российский след в этой истории и в окружении самого Залужного.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Кто прослушивал Залужного: украинцы, западные партнеры или наши враги?

Сразу мне выпадает, что прослушивали западные партнеры, здесь есть недовольство по Десятке кубков, что не получена полная удача на фронте, не получено то, что желают западные партнеры. То есть Десятка кубков в перевернутом положении в магии означает утечку энергии, и здесь за Верховной жрицей, она показывает, что сила, которую дают западные партнеры, утекает. И действительно здесь есть эта прослушка.

Но если брать по странам, какие именно это страны, это Раздвоение, два пути, то есть не одна страна. Тут, я бы сказал, США и Британия. Потому что Британия – это темный лес, Туманный Альбион, и у меня здесь Темный лес, и Крепость, а основная оборонная страна – это США. То есть здесь две страны и они прослушивали, потому что недовольны.

Наша власть, напротив, испытывает определенный страх и перед Западом, и перед народом, поэтому она не хочет держать эту Змею в руках. То есть наши не прослушивали Залужного.

А также была ли российская прослушка? Вы знаете, что было прослушивание и была слежка даже не за самим Залужным, а за его окружением, и это не раскрыто. То есть идет путь, по нему ползет змея, но эта змея еще не раскрыта, мы еще на пороге новых открытий, мы еще узнаем, каким именно образом российский след есть в окружении Залужного. Есть какая-то крыса, которая наблюдает именно за окружением.

Как сообщала Politeka, Ниранжан сообщил, что летом 2024 на фронте произойдет серьезный перелом, а дальше Украина с победой начнет переговоры с россией.

Также Politeka писала, что Атаманова предупредила об опасности обстрелов до выборов в россии.





