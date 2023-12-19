Медиум Анна Атаманова сделала расклад таро и рассказала, что россияне готовятся нас обстрелять и наступать до президентских выборов, чтобы у путина была хорошая речь.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Повлияют ли выборы в россии на ход войны этой зимой в Украине? И наоборот, повлияет ли война в Украине на выборы в россии?

Я вижу, многое уже происходит, в россии уже готовятся какие-то схемы. И некоторые россияне все же, не все, против войны, но они очень боятся. Какие-то будут у них перевороты, перемены. А повлияют ли выборы на Украину? Фактически нет, они сами себя будут выбирать, те, кому нужно, люди не будут выбирать.

Десятка мечей показывает сигнал по картам, что максимально сейчас готовятся к выборам обстрелять и попасть прямо в сердце, то есть Киев, Киевщина. Но это просто попытки.

Трудно сдерживать на границе, ведь они будут сильно наваливать и оружие максимально добавлять именно для результатов и хорошей речи их президента.

Сумщина, есть ли угроза?

Вся Украина, есть угроза.

Будут ли они пытаться стартовать с Сумского направления этой зимой?

Неверно. Больше Авдеевка, Донец, оттуда их коридор. Бахмут. Украине будет не просто сдержать, тяжело, но вода, с водой осторожно. Но будем держать. Возможно, корабли какие-то опасные, выстрелы с кораблей, но опасность из воды, связана с водой. Ничего, переживем, удержимся.

Опасность для мирных граждан, поэтому не пренебрегайте воздушными тревогами, будем держаться. И очень много россиян погибнет в это время.

Как сообщала Politeka, Ниранжан сообщил, что летом 2024 на фронте произойдет серьезный перелом, а дальше Украина с победой начнет переговоры с россией.

Также Politeka писала о том, что Сейраш рассказала, готовиться ли нам к более частым обстрелам со стороны рф.