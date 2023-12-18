Астролог Алакх Ниранжан сообщил, что летом 2024 года на фронте произойдет серьезный перелом, а дальше Украина с победой начнет переговоры с рф.

Об этом он рассказал на канале «Прогноз».

Есть ли ключевые даты в гороскопе Украины на этот год?

Самый горячий месяц в 2024 году – это июнь. Июнь – это будет страшный месяц, это будет страшная драка. То есть вот сейчас – это все легкое, а в июне будет перелом, инициатива опять вернется к Украине и начнется серьезная работа, в результате которой уже в июне и августе начнутся переговоры. И скорее всего в сентябре уже с победой эти переговоры закончатся для Украины. С большой долей вероятности в сентябре горячая фаза закончится.

Мы когда-то давно рассуждали, что два варианта есть, две версии. Первая – лайт версия: если вы очищаете зимой 2023, то в мае-июне вы побеждаете, горячая фаза заканчивается, начинаются переговоры. Это лайт версия, не прошло, вы хотите больше потерять людей, больше смертей, чтобы больше денег было украдено, это понятно, это все сейчас происходит.

Но, так или иначе, все, что должно было быть в 2023, произойдет в 2024. То есть очень серьезное напряжение в июне, июль и август – это бои, но это уже переговоры об остановке, какая-то договоренность, и в сентябре это произойдет.

И я призываю особо не переживать, если не все к тому времени территории будут возвращены. В течении следующих 5 лет, максимум 7 лет все равно все эти территории вернутся.

Как сообщала Politeka, Атаманова предупредила, будут ли такие же атаки на других операторов, как на Kyivstar.

Также Politeka писала о том, что Сейраш рассказала, готовиться ли нам к более частым обстрелам со стороны рф.