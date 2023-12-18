С 08 по 14 декабря 2023 проведено 86 контрольных мероприятий, направленных на охрану природы, рациональное использование и воспроизводство ресурсов.


Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.

Результаты недели:

281 протокол за административные правонарушения.

Штрафные санкции: 58 ​​тыс. Грн.

Возмещен бюджет: 53 тыс. грн.

За нарушение природоохранного законодательства рассчитаны убытки на 2 млн 804 тыс. грн.

Житомирская область в центре внимания: 2 млн 114 тыс. 432 грн за засор земельного участка производственными отходами камнеобработки (пульпа) на территории города Житомира. Материалы направлены в Житомирскую областную прокуратуру.