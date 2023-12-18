С 08 по 14 декабря 2023 проведено 86 контрольных мероприятий, направленных на охрану природы, рациональное использование и воспроизводство ресурсов.
Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.
Результаты недели:
281 протокол за административные правонарушения.
Штрафные санкции: 58 тыс. Грн.
Возмещен бюджет: 53 тыс. грн.
За нарушение природоохранного законодательства рассчитаны убытки на 2 млн 804 тыс. грн.
Житомирская область в центре внимания: 2 млн 114 тыс. 432 грн за засор земельного участка производственными отходами камнеобработки (пульпа) на территории города Житомира. Материалы направлены в Житомирскую областную прокуратуру.