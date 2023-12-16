В период с 11 по 15 декабря 2023 года представители Госфинмониторинга приняли участие в заседаниях Рабочей группы по оценкам и 66-м Пленарном заседании Комитета экспертов Совета Европы по взаимной оценке мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL), которое проходило в г. Страсбург. Французская Республика).

В мероприятиях приняли участие представители всех стран-членов Совета Европы, подлежащих взаимной оценке MONEYVAL, а также представители определенных стран-членов FATF, Европейской Комиссии, Секретариата FATF, Интерпола, Международного валютного фонда, Европейского банка реконструкции и развития.

В ходе Пленарного заседания обсуждались вопросы:



утверждение отчетов об оценке Азербайджана и Черногории в рамках 5-го раунда взаимной оценки;утверждение отчетов о прогрессе Кипра, Чешской Республики, Литовской Республики и Словении в рамках 5-го раунда взаимной оценки оценки;

обновление типологий MONEYVAL;

мероприятий в рамках 6-го раунда взаимной оценки MONEYVAL;

пересмотра стандартов и методологии FATF;

инициатив в сфере ПИК/ФТ и т.д.



Кроме того, в ходе указанного заседания состоялись выборы Председателя, вице-председателей и членов Бюро MONEYVAL.

В ходе пленарного заседания проведены переговоры со странами-членами и наблюдателями MONEYVAL. Международным партнерам предоставлена ​​информация о работе национальной системы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в условиях агрессивной войны российской федерации (РФ) против Украины.

Украина подтверждает соблюдение всех международных обязательств в сфере финансового мониторинга с учетом объективных обстоятельств функционирования антилегализационной системы.

Справка:

16 марта 2022 г. Комитет Министров Совета Европы принял решение об исключении РФ из Совета Европы и в соответствии с MONEYVAL как рабочего органа Совета Европы. С учетом этого РФ не участвует в указанных заседаниях.

13 октября 2022 г. Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, называющую РФ террористическим режимом.

23 ноября 2022 г. Европейский Парламент принял резолюцию, признанную РФ государством спонсором терроризма.

25 апреля 2023 г. утверждена Декларация высокого уровня относительно приоритетов MONEYVAL, которой осуждена продолжающаяся агрессия РФ против Украины и подтверждена полная поддержка Украины и ее народа.