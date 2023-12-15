Шаманка Сейраш рассказала, почему 14 декабря россияне решили устроить столь серьезный обстрел территории Украины, с чем это связано и чего они добиваются.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

С чем это связано: с тем, что они хотят найти у нас слабые места, с выступлением путина в кремле или с давлением на Украину из-за переговоров с Евросоюзом?

А – чтобы покошмарить нас. Б – напасть. То есть кошмарить ради нападения. Оно здесь все в купе и связано и с выступлением путина частично, в котором он рассказывает, что мы братские народы, а по нам летят ракеты. С другой стороны, они действительно прощупывают, что у нас действительно происходит как, где, кого перехватывают. Плюс это связано с тем, что Украина идет дальше в переговорах с Евросоюзом. То есть здесь оно все в куче. Показательный такой, «красивый» удар, показательно кошмарить.

Эти показательные выступления и массированные обстрелы будут учащаться или оно будет стабильно как-то?

Оно будет почаще стабильно, давайте это так, во-первых, назовем. Во-вторых, я уже говорила, что путина станет больше, готовьтесь к выборам. Он будет и здесь, и там, и сям, и вот там, и туда поехал, и там побыл, и здесь детей пожмакал, поцеловал. Его будет много. А когда его будет много, по нам будут показательные удары.

Сможем ли мы до Нового года удержать на плаву свою критическую инфраструктуру?

Да, на плаву, да. У нас есть какие-то дополнительные инструменты, в случае чего, чем ремонтировать эту инфраструктуру, есть. Здесь могут быть местами проблемы, но я не вижу, чтобы глобально-глобально все легло. Глобально у меня не выпадает, местами, точечно – возможно, но не выпало так, чтобы супер критически пока. Хотя они планируют всякие гадости, но можем выстоять.

Как сообщала Politeka, Хомутовская рассказала, кому следует быть особенно осторожным в день солнцестояния 2023 года.

Также Politeka писала о том, что Атаманова предупредила, будут ли такие атаки на других операторов, как на Kyivstar.





