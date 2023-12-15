Доктор медицинских наук Ольга Голубовская сообщила, что мир должен готовиться к новой пандемии, о чем ВООЗ предупреждала еще в 2021 году.

Об этом она рассказал в программе «Разные люди».

«Нас ждет еще одна беда. ВООЗ на Всемирной ассамблеи здравоохранения в 2021 году в лице ее генерального директора озвучила, что нас ждет новая пандемия, которая будет еще страшнее. Раз такое озвучивается на таком уровне (последний раз это был 2018 год, нас тоже предупреждали о пандемии), значит, мы должны быть готовы», - сообщает Ольга Голубовская.

Также, объясняет она, мы должны вынести уроки и понять раз и навсегда, что лечить любое инфекционное заболевание радикально можно только путем воздействия на возбудитель с самого начала, вот и все.

«Дело все в том, что, чтобы получить доказательства по доказательной базе, как положено, эффективности того или иного лечения, надо провести исследования и их оценку, это 1,5-2 года. А врачи в клинике видят сразу эффективность», - объясняет Ольга Голубовская.

В частности, рассказывает экспертка, они сразу поняли, что гидроксихлорохин не работает, а гормоны работают, но гормоны тоже запрещали 9 месяцев на глобальном уровне. И поэтому, продолжает она, наши «плохие» врачи на свой страх и риск назначали гормоны и не писали в лист назначения, чтобы спасти человека. По словам гостьи программы, доходило и до такого, это было и у наших врачей, и во всем мире.

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