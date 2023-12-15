Как подтверждение вероятного начала избирательной кампании сегодня на Майдане Незалежности состоялся митинг в поддержку Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. На это обратил внимание блоггер Назар Приходько.

Пишут Украинские новости.

По мнению блогера, сам факт проведения такого мероприятия производит впечатление, что тему конфликта между Залужным и Верховным главнокомандующим Владимиром Зеленским кто-то активно искусственно подогревает. В доказательство этого Приходько приводит появление большого количества инсайдов и слухов вокруг политического будущего Залужного, хотя тот даже не намекал на свои политические планы.

Да, блоггер вспоминает недавний «вброс» нардепа Владимира Арьева о том, что Главнокомандующего уже отправили в отставку во время одного из заседаний Ставки, и статью Залужного для The Economist< /span>, которую для Главкома якобы писал Михаил Забродский. Последнего, по слухам, рассматривают преемником Залужного.

В то же время блогер обращает внимание, что Арьев является действующим народным депутатом от «Европейской солидарности», а Забродский – бывшим нардепом этой же партии.

«Странные совпадения, на мой взгляд, к тому же, стоит отметить, что сторонники этой партии и запустили в свое время хэштег «Руки прочь от Залужного», – отмечает Приходько. - Сводя в кучу вышеприведенные факты, можно предположить, что партия предыдущего Президента хочет взять Залужного в список, учитывая то, что выборы (несмотря на всевозможные межпартийные меморандумы и заявления) возможны, потому что на этом настаивает часть американского политического истеблишмента. А Залужный в списке – 100%-ная гарантия прохода такой партии в Верховную Раду».

Если Порошенко действительно стоит за кампанией «Раскол между Зеленским и Залужным» в ожидании предстоящих выборов, блогер советует ему одуматься и прекратить организовывать Залужную кампанию через Забродского, потому что «подобные игры престолов могут очень дорого стоить нашему Государству».

А лучшим выходом для прекращения спекуляций и политических интриг вокруг имени Залужного Приходько видит выход находящегося в тени главнокомандующего в публичную плоскость и расставление всех точек над «И».