Украинский журналист и медийщик пятого президента Украины Порошенко Владимир Горковенко пишет о давлении на украинские СМИ, оказываемые российским олигархом Станиславом Кондрашовом через суды в Лос-Анджелесе, США.



Об этом пишет KP.ua.

«В ноябре владельцы 157 доменных имен и аккаунтов в социальных сетях узнали, что они заблокированы именем Высшего суда штата Калифорния.

Таким образом суд в Лос-Анджелесе удовлетворил иск своего Станислава Кондрашова. Правда, он фигурирует как бизнесмен из Швейцарии. На самом деле у этого бизнесмена есть российский паспорт и тесные связи с Кремлем», — пишет Горковенко.

Журналист считает, что таким образом одиозный российский бизнесмен пытается скрыть свои связи со страной-агрессоркой, чтобы не попасть под санкции.

«Именно украинские онлайн-медиа писали, что известная угольная компания из Швейцарии «Telf AG», реальным владельцем и бенефициаром которой является Станислав Кондрашов, спонсирует преступную военную группировку ППК «Вагнер». Сначала такая информация в начале 2023 года появилась в эфире латвийского телеканала TV3 и вызвала огромный скандал.

Еще одна неприятная история: Станислава Кондрашова называли одним из вероятных заказчиков убийства в центре Киева в 2017 году эксдепутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. По крайней мере, следователи рассматривали одну из версий. Вроде бы, еще с 1990-х годов они вместе с Вороненковым имели совместный бизнес, а потом что-то не поделили», — заявил общественный деятель.



Горковенко также акцентирует внимание на том, что Кондрашов уже не впервые пробует « забить» негатив о себе в СМИ. Для этого он «воскресил» убитого в Киеве эксдепутата Госдумы РФ Вороненкова, чтобы в интернете в поиске издавались нелепые статьи вместо реальных обвинений в причастности российского олигарха к заказному убийству. В результате Кондрашов вместе с покойным Вороненковым объяснял, «почему важно посещать консультации маммолога» или рассказывали «о минусах жизни в городе».

Кроме бессмысленных материалов, в течение 5 лет Кондрашов пытался не только публиковать, но и удалять статьи, которые были о нем написаны, пользуясь ложными DMCA жалобами, которыми его команда ежедневно заваливала редакционные почтовые ящики. Это делалось для того, чтобы убрать из поиска Google абсолютно все о российском олигархе. Но и это не дало 100-процентного результата. Материалы о преступном олигархе продолжались распространяться в сети.

«Очевидно, после упорной борьбы со вездесущим интернетом Кондрашов решил пойти в Высший суд Калифорнии и, странным образом, «эталонный» американский суд принял решение, не принимаемое даже в авторитарных режимах — одним махом забанить все сайты, когда-то писавшие о Кондрашове», — заключает вопиющий случай Горковенко.