Политолог Олег Соскин рассказал, почему все же убили Киву, когда ему вот-вот должны были предложить должность губернатора Херсонской области вместо Сальдо.

Об этом он рассказал на канале «Politeka».

«Вот это самое интересно, это очень похоже на реальную версию, что просто Кива для кого-то стал очень неудобным конкурентом, если в самом деле ему должны были дать такой пост», - отмечает Олег Соскин.

Как он рассказывает, Сальдо, как известно, человек абсолютно не самостоятельный, вокруг него очень много разных людей, в том числе агентура украинских спецслужб. И понятно, констатирует эксперт, что никому не выгодно было бы, если вместо кукольного Сальдо поставили непрогнозируемого, опасного, совершенно невменяемого Киву.

К тому же, объясняет он, Херсонская область – это огромные денежные потоки, это и Мелитополь, и Бердянск, и линия фронта, и контролируемая украинская территория, и деньги, и оружие, и всякие запрещенные медпрепараты, и торговля людьми, и подпольные салоны, и поставки алкоголя.

«И тут, представляешь, взяли бы и поменяли абсолютно управляемого человечка, который всех устраивает, на совершенно невменяемого, непредсказуемого, который бы сделал ставку на кого-то другого. Поэтому, я думаю, просто была лицензия на отстрел, и этот отстрел успешно выполнен», - заключает Олег Соскин.

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