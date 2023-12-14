Об этом он рассказал на канале «Politeka».
«Вот это самое интересно, это очень похоже на реальную версию, что просто Кива для кого-то стал очень неудобным конкурентом, если в самом деле ему должны были дать такой пост», - отмечает Олег Соскин.
Как он рассказывает, Сальдо, как известно, человек абсолютно не самостоятельный, вокруг него очень много разных людей, в том числе агентура украинских спецслужб. И понятно, констатирует эксперт, что никому не выгодно было бы, если вместо кукольного Сальдо поставили непрогнозируемого, опасного, совершенно невменяемого Киву.
К тому же, объясняет он, Херсонская область – это огромные денежные потоки, это и Мелитополь, и Бердянск, и линия фронта, и контролируемая украинская территория, и деньги, и оружие, и всякие запрещенные медпрепараты, и торговля людьми, и подпольные салоны, и поставки алкоголя.
«И тут, представляешь, взяли бы и поменяли абсолютно управляемого человечка, который всех устраивает, на совершенно невменяемого, непредсказуемого, который бы сделал ставку на кого-то другого. Поэтому, я думаю, просто была лицензия на отстрел, и этот отстрел успешно выполнен», - заключает Олег Соскин.
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