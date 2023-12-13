Политолог Андрей Золотарев рассказал, что принесет для Украины правление Туска, что будет на границе и как вообще возникла эта блокада перевозчиков.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Туск – это куда более взвешенный, куда более ориентированный на Брюссель политик. В отличии от «Права и Солидарности», которые выступали такими диссидентами, постоянно качали права, он будет вести куда более взвешенную политику. Но не стоит и завышать ожидания, как у нас это очень часто бывает, что вот Туск придет и все кардинально поменяется», - рассуждает Андрей Золотарев.

К тому же, напоминает он, не стоит забывать, кто остается президентом Польши – представитель «Права и Солидарности» Анджей Дуда. И в этих условиях, уверен эксперт, Туск не будет нарываться на обвинение, что вот он пришел и новое правительство начало сдавать национальные интересы.

По мнению гостя программы, эта акция на границе в Польше вообще не была бы возможна без политической крыши, и дело тут не только в том, что хозяин одной компании перевозчиков является депутатом от праворадикальной «Конфедерации». Скорее всего, рассуждает он, здесь не обошлось без участия некоторых деятелей из «Права и Солидарности», хотя вот Туск настроен негативно к этой акции.

«Такой радикальной остроты ситуация, как при уходящем правительстве «Права и Солидарности», она уже иметь не будет, потому что это могло быть только при молчаливой поддержке сверху. Зная специфику Польши, а это их любимая политическая технология еще со времен «Солидарности» - блокирование дорог, но не настолько радикально, как это было», - заключает Андрей Золотарев.

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