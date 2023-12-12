Политтехнолог Борис Тизенгаузен сообщил, что мы сейчас должны сделать ставку на профессиональную дипломатию, чтобы внимание к Украине не угасало.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Мы, к сожалению, в такой ситуации находимся, что нам нужно с течением времени наоборот больше о себе заявлять, больше говорить, потому что внимание к войне, которая длится вот уже почти второй год, оно, конечно же, угасает», - сообщил Борис Тизенгаузен.

По словам политтехнолога, так устроено информационное поле: внимание к войне в Украине угасает на фоне новых войн по всему миру и новых потрясений внутри стран, которые предоставляют нам помощь. Как отметил Борис Тизенгаузен, чтобы внимание не угасало, необходимо усилить частоту и плотность визитов, а также сделать ставку на профессиональную дипломатию.

«Надо назначить послов туда, где они еще не назначены в ключевых странах и начать работать. Ну и отдельное внимание, конечно, таким персонажам, как Орбан», - заявил Борис Тизенгаузен.

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