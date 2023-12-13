Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе объяснил, почему Сенат провалил голосование за помощь Украине и как решить эту проблему.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Я считаю, что США – это страна, где очень хорошо работает коррупция. Я считаю, что эти люди, которые сегодня обвиняют нас, Украину в коррупции, сами коррупционеры, они готовы продать свою честь за деньги, они работают с путиным», - заявляет Георгий Биркадзе.

По его мнению, все это нельзя назвать иначе, как не коррупцией. К тому же добавляет эксперт, если у нас коррупция неофициальная, то в США все это происходит вполне официально. Иначе, утверждает он, нельзя объяснить, почему они не хотят нас поддержать и предоставить оружие.

«И послушайте, сейчас речь не идет о каких-то 500 миллиардах, сейчас речь идет о 61 миллиарде долларов, это смешно. Мне смешно, потому что это для США просто не о чем. Более 20 триллионов долларов ВВП. Почему это происходит? Потому что там коррупция, очень большая коррупция, и об этом нужно говорить», - объясняет Георгий Биркадзе.

По словам эксперта, так работают российские деньги, просто это все запаковано очень красиво под закон о лоббизме. И в то же время, добавляет он, обвинения в коррумпированности говорят в наш адрес, только вот не надо нас смешивать непонятно с чем, стоит сначала с собой разобраться.

Как сообщала Politeka, Шейтельман объяснил, что агрессивная политика Венесуэлы по отношению к Гайане сегодня один в один напоминает то, что россия делает с Украиной.

Также Politeka писала, что Биркадзе прокомментировал ситуацию с ремонтом киевского метро.