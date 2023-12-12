Из того, что я слышу от разных политиков в США, читаю в наших СМИ и анализирую, президент Украины Зеленский должен выйти с двумя ключевыми посылами.

Именно ответы на эти две темы очень хотят услышать от него как основные американские политики, так и активные рядовые американцы.

Первая тема: президент Зеленский должен объяснить нашим политикам (и очень убедительно объяснить), каким именно путем Украина будет добиваться четких успехов в войне с россией.

То есть, сказать, мол, «мы победим», «у нас крепнет оборона», «наступление когда-то точно будет», «мы освободим когда-то наши территории» и так далее – это уже в США сейчас меньше работает. Иными словами, Зеленский должен сказать, что Украине нужно некое четкое (!) количество ресурсов и тогда, за определенный конкретный период времени, будут сделаны такие-то и такие-то вещи, результат будет такой-то и такой-то, добиться удастся того-то и того-то. Все четко и конкретно. Намного важнее сейчас на нынешнем этапе вот такие тонкости и четкости, нежели общие фразы, как раньше. Я объясню, почему сейчас это именно так.

Чем просто продолжать говорить американцам, мол, «мы воюем за свободу, против зла, мы пострадавшие, с США мы защищаем свободный мир» – это все правильно и всем понятно, но сейчас это уже менее эффективно. Все потому, что пошло разочарование и у республиканцев, и у демократов. Чужая война любым странам надоедает. Рано или поздно наступает своего рода усталость. И даже, несмотря на то, что говорил Блинкен, что это все так же развивает экономику США, наш военно-промышленный комплекс и так далее, от войн страны устают. Понятно, что любая война будет стимулировать какие-то экономические факторы в странах-союзницах, но, как я не раз уже говорил, война в Украине – это мировоззренческий конфликт между старым закрытым миром диктатуры и хоть довольно и проблемным, но прогрессивным миром демократии и свободы. Несмотря на это, в США сегодня политики хотят услышать намного больше именно конкретики от Украины, точно понимать конкретный план дальнейших действий официального Киева. И даже хотят услышать конкретные объяснения того, почему какие-то вещи не получились или не получаются.

Вторая тема. Это то, что назревает уже не первый месяц. Подобные вопросы от американцев подогреваются различными событиями уже в самой Украине. США хотят услышать опять же конкретику о том, почему власти Украины так часто обвиняются в коррупции? Тут много есть вопросов, например, почему существуют (как минимум, об этом очень часто у нас говорят) какие-то непонятные связи с россией у отдельных людей в администрации? Почему так часто звучат такие обвинения и имеют ли они под собою реальные факты? То есть, каким-то путем президенту Зеленскому в этой теме нужно clear the air (разрядить обстановку). Ему нужно будет проговорить в США те вещи, которые давят. Ведь подобные вопросы же зависли в воздухе. Это все нужно будет четко артикулировать.

Подобные моменты очень для нас важны. Потому, что усилилось давление со стороны республиканцев. Оно началось уже не только от «трампистов», а уже и у демократов появляются настроения и вопросы, мол, «куда мы идем в ситуации с войной в Украине?». Демократы тоже начали уже немного уставать. Это, наверное, нам характерно – после какого-то времени понемногу уставать. Я думаю, что сегодня такая усталость у США появляется потому, что мы не видим тех результатов, которые хотели бы видеть.

россия не приходит и не говорит, мол, «давайте договариваться». Контрнаступление смотрелось плоским. Люди продолжают умирать, постоянные обстрелы и разрушения. И ко всему этому больше и больше в США продолжают идти разговоры о коррупции в Украине...

Вот почему эти две темы должны быть выведены Украиной на поверхность. Для того, чтобы иметь сильный эффект, они должны быть выведены на конкретику, где все будет убедительным, четким и правдивым.

То, как президент Зеленский раньше говорил, мол, «дайте нам ресурсы, мы воюем за всех, мы поддерживаем мир, защищаем свободу против зла и несправедливости» – это все уже не такое эффектное, как раньше воспринималось. Раньше этого было вполне достаточно. Сейчас, думаю, этого достаточно для того, чтобы перед Украиной не закрылась дверь. Но, уже точно не достаточно для возобновления энергии дальнейшего сотрудничества.

Юрий Ванетик, адвокат, политический стратег и член Совета директоров международного правозащитного агентства WEST SUPPORT (США)

















