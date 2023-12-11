С 01 по 07 декабря 2023 года территориальными и межрегиональными территориальными органами Государственной экологической инспекции Украины проведено 76 мероприятий контроля в сфере охраны окружающей природной среды, рационального использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов, составлено 165 протоколов об административных правонарушениях.Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.Общая сумма наложенных штрафных санкций составляет 45 тысяч гривен.

В Государственный бюджет взыскано 54 тыс. грн. За нарушение требований природоохранного законодательства рассчитаны убытки на сумму 998 тыс. грн. Общая сумма предъявленных претензий и исков составляет 222 тыс. грн. Взысканы убытки в добровольном и принудительном порядке на сумму 6 млн 569 тыс. грн.