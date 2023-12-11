Военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что возможности наших спецслужб и разведки ежедневно только растут, скоро мы это масштабируем и достигнем новых результатов.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Это закономерное явление. То, что совершают украинские спецслужбы, украинская разведка в этой войне, это отдельная глава войны. Как это помогает? Сами эти спецоперации довольно часто дают добиться определенного эффекта. А эффект какой? Это прерывание логистики врага, создание опасности для их объектов в тылу», – объясняет Александр Мусиенко.

Попутно он напоминает об авиабазе в Энгельсе, туда прилетело дважды, как результат – самолеты перебазировали где-то в Мурманской области за полярный круг. Это же, добавляет он, касается и других аэродромов, объектов, мы видим, что география работы ВСУ, ГУР и СБУ только разрастается.

«То есть это свидетельствует о том, что возможности наших спецслужб, нашей разведки, разведсообщества растут. И это очень важно, я вижу в этом большой позитив. Теперь можно сказать, что мы можем добраться и до складирования, производства шахедов, другого оружия или других интересных объектов. То есть возможности, перспективы растут, и это очень важно», - подчеркивает Александр Мусиенко.

Так что, констатирует он, российско-украинская война переносится несколько в этих пределах на территорию врага, это непременно будет иметь свой эффект, важно только все это масштабировать. Тем не менее, констатирует эксперт, это не всегда так легко, как сказать, требует времени подумать, обдумать, спланировать, а потом уже блестяще реализовать.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что это не будет позиционная фаза, где будет просто стояние.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко объяснил, зачем россия добивается правого переворота в мире.





