В настоящее время проводится немало конференций, на которых не только государства, но и частный сектор дискутируют о восстановлении Украины и различных возможностях для этого. То, что сегодня министерства коммуникируют и работают с партнерами, важно и необходимо. Об этом в прямом эфире телемарафона "Единые новости" заявил заместитель председателя Комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Арсений Пушкаренко.

«Мы должны понимать, что без частных инвестиций мы не восстановим полноценное государство. Успешный послевоенный опыт Хорватии показал, что ставка на восстановление экономики работает. Например, Босния и Герцеговина сделала ставку прежде всего на послевоенное восстановление инфраструктуры, а уже потом на экономику — и это оказалось неэффективным», – отметил он.

В этом году была обширна Лондонская конференция, вскоре ожидается проведение Берлинской конференции по восстановлению Украины. На днях во Франции проходит конференция, где Киевщина и Черниговщина представляют себя. Так что, отметил народный депутат, диалог с государствами, частным сектором и партнерами проводится постоянно.

«Иностранный бизнес готов инвестировать в Украину, однако есть два аспекта: нехватка информации и риски. Именно поэтому задача Украины – работать мощно для максимального привлечения инвестиций в нашу страну, ведь любой кризис – это возможности. Благодаря привлечению инвестиций мы сможем восстанавливать экономику, а соответственно – возвращать домой наших людей и восстанавливать инфраструктуру», – подчеркнул Арсений Пушкаренко.

Он также напомнил, что привлечение инвесторов происходит для реализации принципа «восстанавливать лучше, чем было», который был задекларирован Президентом Владимиром Зеленским по восстановлению Украины.

«В контексте нашего евроинтеграционного пути мы работаем над тем, чтобы восстановление Украины происходило в соответствии с европейскими принципами, в частности, через соответствующую законодательную работу Верховной Рады Украины. Кроме того, при каждой областной военной администрации созданы Региональные офисы международного сотрудничества. Впервые концепция таких офисов была презентована на Международном конгрессе городов и регионов, который состоялся этой весной в Киеве. Они и призваны координировать процесс шефства иностранных стран над украинскими регионами, а также способствовать привлечению иностранных инвестиций», – отметил политик.

Примерами такого сотрудничества, когда иностранные государства, откликнувшись на призыв Президента Зеленского, взяли под патронат восстановление конкретного города/региона, являются Эстония и Житомирщина, Дания и Николаевщина, а также Черниговщина и государства, взявшие шефство над областью - Франция и Латвия. В этом контексте Арсений Пушкаренко более подробно раскрыл историю взаимодействия Эстонии и Житомирщины, а также остановился на перспективах ее развития.

В этом году Эстония уже построила новый детский сад в приграничном Овруче и помогла восстановить разрушенный российской ракетой мост в Малине через реку Ирша. В Житомире во время встречи с участием главы Житомирской ОВА Виталия Бунечко и эксминистра иностранных дел Эстонии (2021-2022) Эвы-Марии Лийметс обсуждались объекты восстановления на 2024 год, например Малинской музыкальной школы и мостов. Речь также шла о привлечении Эстонии к подготовке стратегии восстановления региона. И не только в направлении восстановления инфраструктуры, но и экономики: привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест. По оценке Арсения Пушкаренко, комплексная работа иностранного государства с регионом дает конкретный результат.

«В настоящее время каждая областная военная администрация разрабатывает новые стратегии восстановления региона, и здесь важно, чтобы страны, которые патронируют эти области, были активно вовлечены в этот процесс», – подчеркнул он.