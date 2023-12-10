09.12.2023 в пгт. Опешня, Полтавского района, около 21:00 патрульной полицией был остановлен автомобиль, в котором находились 2 взрослых мужчин, оружие и тушки мертвых животных.



Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.

На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа и работники Государственной экологической инспекции Центрального округа. В ходе осмотра автомобиля обнаружено охотничье оружие и 3 незаконно добытых косули.

В связи с чем были составлены соответствующие материалы за нарушение правил охоты и возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 248 Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщалось, в лесах Черниговщины обнаружено браконьерство: работники Госэкоинспекции обнаружили преступников по кровавым следам.



06 декабря 2023 года государственными инспекторами по охране окружающей природной среды Черниговской области, в ходе проведения мероприятий, направленных на предотвращение и выявление административных правонарушений по соблюдению требований природоохранного законодательства, в том числе во время заготовки и реализации хвойных насаждений в период подготовки к новому 2024 году на территории Черниговского района Черниговской области, выявлен факт осуществления незаконной охоты, а именно: пешие следы на снегу неустановленных лиц, также следы косули и лося, множество пятен крови на снегу незаконно добытой дичи, клочья шерсти, по характерным признакам оставленной от косули. При дальнейшем обследовании имеющихся следов самой дичи или ее остатков не обнаружено.