Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.







Война войной, а несколько украинских политиков в последнее время оживленно взялись за подготовку к президентским выборам. Среди самых активных был и Виталий Кличко, который в ряде зарубежных СМИ рассказал, как спас Киев и чуть ли не единственный финансирует ВСУ. Более того, на всех станциях метро (тогда еще не закрыли 6 станций) началась массовая раздача газет из 13 фото героя, который отчитывался о счастливой жизни в Киеве и несчастной в Украине.

Вот случилась беда с Киевским метрополитеном. И, несмотря на оправдание относительно непродуманного советского проекта и спешки Януковича-Азарова-Попова, для всех было очевидно и то, что десятилетний хаос при застройке небоскребами и ТРЦ времен Кличко тоже сыграл не последнюю роль в истории с закрытием 6 станций метро. Чего стоит только строительство Ocean Plaza на рискованном участке вблизи метро и еще на деньги одного из кошельков Путина российского миллиардера Ротенберга?

И вот в разгар МЕТРОГЕЙТА в снежно-морозном утреннем Киеве начали демонтаж памятника Щорсу?

Кратко напомню историю со Щорсом в Киеве.

30 января 1919 начальник Первой украинской советской дивизии Николай Щорс погиб от пули агента ГПУ Павла Самуиловича Танхиль-Танхилевича.

Сталин назначил Щорса на роль Героя-мученика и дал указание установить памятник в Киеве, а Довженко – снять фильм.

Гитлер не дал реализовать этот замысел вовремя и памятник открыли 30 октября 1954 года по случаю 300-летия так называемого Переяславского совета.

Интересно также, что в Украине о «знаменитом красном командире» упомянули лишь в конце 40-х и узнали, что «освободитель Киева» от Директории УНР Симона Петлюры по инициативе супруги Фрумы Хайкиной (Ростовой) был похоронен в Самаре (Куйбышеве), где впоследствии строители коммунизма сравнили это захоронение с землей при создании парка.

С 1954 года началась кампания массового присвоения имени «красного командира» улицам, заводам и паркам, чтобы создать миф о том, что за советскую Украину «героически боролись сами украинцы», а не оккупировала ее террором, голодоморами и репрессиями большевистская Россия Ленина-Сталина.

Во времена Независимости начались разговоры о демонтаже и переносе памятника Щорсу в условный музей тоталитаризма. После Революции Достоинства общественность активнее требовала от власти освободить центр Киева от сталинского героя, однако команда Виталия Кличко выступала КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ. В частности, еще летом 2018 года, Кличко убеждал журналистов, что он против ПЕРЕПИСАНИЯ истории и сделает все, чтобы СОХРАНИТЬ «один из самых красивых памятников в Европе».

После бомбардировки и обстрелов Киева российской ордой после 24 февраля 2022 года требования очистить Киев от русско-советского мира стали более настойчивыми. Тогда команда Кличко заявила, что без решения Министерства культуры она не может демонтировать памятник.

Поэтому в ноябре 2022 года по инициативе Николая Томенко и Павла Гай-Нижника Экспертный Совет по преодолению последствий русификации и тоталитаризма при МКИП принял решение о необходимости перенесения памятника из публичного в музейное пространство.

В начале ноября 2023 года уже и МКИП лишило этот памятник статус памятника национального значения.

Киевские власти снова ждали, когда выпадет снег и прогремит скандал МЕТРОГЕЙТА, чтобы сразу же начать демонтаж Щорса. Более того, ВПЕРВЫЕ в истории очищения Украины от русско-советского мира это действо транслировали в ПРЯМОМ эфире муниципального канала и освещали десятки СМИ, как важнейшее событие столетия.

Напомню также, что на правительственные медиа КГГА забирает у киевлян почти 200 миллионов гривен в год.

Итак, мы стала свидетелями, как команда Кличко, которая все последние годы оберегала Щорса и его коня как зрачок глаза, решила в конце концов пожертвовать ими, чтобы отвлечь внимание от МЕТРОГЕЙТА.

Но, как говорит мудрый украинский народ: