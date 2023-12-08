Тарологиня Ирина Гергель объяснила, что вся Украина не должна стать Кайдашевой семьей, потому что отсутствие единства – это наша главная проблема, которую немедленно нужно решить.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Наша самая большая ошибка вообще в обществе – это то, что мы не сплочены. Как бы странно сейчас это ни звучало, но давайте проследим, что происходило, когда началась война только: мы собрались все, были как одна семья и заграницей, и дома, и голыми руками закрывали и защищали, прошло немного времени – пауза. Потому что у нас нет единства сейчас, в этом наша беда, потому что мы не можем вместе что-то делать.

Не просто так на нашей земле сейчас война. Я понимаю матерей и женщин, чьи парни сейчас на фронте, кто уже погиб и кого нет, но дело в том, что во Вселенной все происходит по-другому, там берут и встряхивают народ, который может это пройти. То есть нашему народу дали такую огромную миссию, но у него такая интересная история…

Вспомните Нечуя-Левицкого и «Кайдашеву семью». У нас только затишье наступает и сразу выходит наша украинская ментальность. Как только тихо, если ты поставил свой забор на 5 сантиметров дальше моего, я с тобой буду драться и судиться, на мою сторону твоя груша не упадет. Понимаете?

Здесь, к сожалению, такая беда нашего народа, который я обожаю, люблю и в который верю, как все те, кто до последней секунды своей жизни будет знать, что наша Украина святая. Не нужны ни мистика, ничего, здесь нужно просто знание того, как работает сама система и сама ментальность. Люди, объединяйтесь.

Как сообщала Politeka, Атаманова сообщила, что путин за 2 года он примет участие в великолепной траурной процессии на Красной площади.

Также Politeka писала о том, что Фрейн сделала прогноз на следующий год.