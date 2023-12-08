Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе заявил, что заниматься коррупцией во время войны – это не нормально, поэтому по Резникову обязательно должно были быть расследование.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Когда в стране идет война, а министра обороны обвиняют в коррупции, и этот министр покидает свой пост и уезжает за границу спокойно, я считаю, что это кощунство», - подчеркивает Георгий Биркадзе.

По мнению эксперта, обязательно должны были быть расследования по Резникову, обязательно правоохранители должны были отчитаться, как поработал этот министр, который пытался продать куртки в 3 раза дороже и яйца по 17 гривен.

«Я не так часто видел господина Резникова с Зеленским. Вы видите, куда едет президент на передок, он (ред. – Умеров) везде с ним. Для меня это позитивный звоночек. То есть человек лично понимает, что происходит на передке. Не яйца по 17, а реально занимается делами. Мне хочется плакать, когда в моей стране я доначу, последние деньги отдаю, а они зарабатывают на этом миллионы», - объясняет Георгий Биркадзе.

Как отмечает эксперт, есть очень много вопросов и к команде президента, и к президенту, и к господину Залужному, народ обязательно все спросит в своей время. Попутно он напоминает и о том, что все головы ТЦК стали миллионерами, они могут себе позволить виллы за 4,5 миллионов долларов не в Украине.

Как сообщала Politeka, Загородний объяснил, что риски уменьшения помощи Украине были всегда, поэтому нам надо заняться производством собственного оружия.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе предупредил, что в скором времени россия возобновит свои массированные обстрелы.