Я напомнил об этом, потому что хочу обратить Ваше внимание на сегодняшнюю тревожную и критическую ситуацию в Украине.

1. Итак, убежден, что светозрительная доктрина под условным названием

«Верим в ВСУ и ждем Победы» себя исчерпала, как канули в прошлое ура-оптимистические прогнозы о КОНТРНАСТУПЛЕНИИ и надежда на ОЧИЩЕНИЕ Крыма от российской орды летом или осенью 2023!

Именно поэтому АКТУАЛЬНЫМИ и ПРАВИЛЬНЫМИ мировоззренческими установками должны стать лозунги:

«ВОЙНА для ВСЕХ и работаем на ПОБЕДИ».

Это изменение требует от каждого ГРАЖДАНИНА мыслить и действовать категориями ВОЙНЫ, несмотря на статус, профессию или местонахождение. Работать так, чтобы каждый день можно было ответить на вопрос «ЧТО я СДЕЛАЛ ДЛЯ ПОБЕДЫ»!

2. Выше упомянутое ВОЕННОЕ мировоззрение требует и создания адекватных ВОЕННЫХ ИНСТИТУТОВ ВЛАСТИ, В общем и ВОЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ПОБЕДЫ, в т.ч.

На практике это означает не ношение должностными лицами военной формы, а ежедневная работа ПРАВИТЕЛЬСТВА на победу в войне. Такое правительство должно состоять из наиболее профессиональных, патриотических и некоррумпированных представителей от всего украинского общества, а не только от одной партии.

3. ОПОРА НА СОБСТВЕННУЮ ВОЕННУЮ ЭКОНОМИКУ, а не продолжение ложной доктрины – «ЗАХОД НАМ ПОМОЖЕТ». Военная промышленность, с максимальным привлечением научно-инженерных кадров и круглосуточная работа предприятий – единственная надежная гарантия того, что ВСУ будут с патронами, снарядами и дронами!

4. ВОЕННЫЕ БЮДЖЕТЫ центральной и местной власти.

Смена курса требует военных секвестров уже принятых бюджетов-2024 с целью тотального подчинения их задачам ПОБЕДЫ в ВОЙНЕ.

Надо наконец-то определить ЕДИНУЮ институциональную структуру власти от Правительства до ОТГ и коммунального предприятия, где у руководителя может быть МАКСИМУМ 3 заместителя (а не 13 как в КГГА или 9 как в МОН).

Никаких миллиардных увеличений расходов на Налоговую или Генпрокуратуру, укладку брусчатку или благоустройство парков…не могу быть в принципе. Как не может быть во время войны оплата члена Наблюдательного совета государственного предприятия или судейская месячная пенсия в 100-200 тысяч гривен, при том, что миллионы пенсионеров получают 2 тысячи 93 гривны! Помним, что социальная СПРАВЕДЛИВОСТЬ тоже составляющая единства общества во времена войны.

4. МОРАТОРИЙ на ПАРТИЙНУЮ ПРОПАГАНДУ и ПОЛИТИЧЕСКУЮ РЕКЛАМУ.

Стыдно писать, что за последние годы войны и в частности только за два года ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ на пиар вождей парламентских партий воюющая Украина выделила более 1,5 миллиарда бюджетных средств и рекордно увеличила расходы на властные медиа и содержание депутатов и зарплаты их помощников?! Только 120 депутатов Киевсовета и их 360 помощников будут стоить киевлянам почти миллиард гривен в 2024 году.

И это вы так работаете на победе в войне?!

Кроме того, давно назрел запрет политической рекламы, в том числе под маскировкой ее под социальную рекламу.

Будут ВЫБОРЫ – будут и ваши БИГМОРДЫ!

5. ВОЙНА за УКРАИНСКИЙ МИР и за очищение от МОСКОВСКО-РУССКОГО МЕРА.

Настало время для решения ВР о лишении мандатов около 4 тысяч депутатов от ЗАПРЕЩЕННЫХ партий СЛУГ Путина.

Неукоснительное исполнение властями Закона «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики…», принятие изменений в Закон «О свободе совести…» о механизме прекращения деятельности религиозных организаций за коллаборацию и антиукраинскую деятельность и введение ответственности за проявления УКРАИНОФОБИИ.

Если Украина и ее власть и общество способны признать свои ОШИБКИ и безотлагательно их исправить, то у нас будет шанс на ПОБЕДУ.

Ибо НИКТО кроме НАС и за НАС ее не приобретет!

И не надо просто СПАСИБО ВСУ

надо ЕЖЕДНЕВНО помогать ВСУ и ЕЖЕДНЕВНО РАБОТАТЬ НА ПОБЕДИ УКРАИНЫ!