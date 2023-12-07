Снова хочу обратить внимание на историю фантастического политического взлета негодяя и проходимца Ильи КИВЫ, чтобы и дальше не допускать к власти так называемых ЛЮДЕЙ без БИОГРАФИИ. Напомню, что после Революции Достоинства на политической арене появилось множество новых «Героев» с новыми биографиями и даже с новыми фамилиями.
На примере КИВЫ хочу показать КТО и КАК привел его на политический Олимп:
2013 год – Илья Владимирович Кива был признан ХАБАРНИКОМ решением Октябрьского суда Полтавы;
2014 – Кива становится доверенным лицом Дмитрия Яроша на выборах Президента;
2014 – приказом Министра Авакова назначен заместителем начальника МВД Украины в Донецкой области, впоследствии – в Херосонской;
2015 – руководитель департамента противодействия наркозависимости МВД Украины;
10 октября 2015 года - награжден Орденом Даниила Галицкого за мужество, самоотверженность и профессионализм…Указом Президента Порошенко;
21 октября 2015 года - награжден почетным нагрудным знаком Начальника Генштаба Муженко «Отличием за заслуги перед ВСУ»;
20 мая 2015 года - награжден отличием МВД «Огнестрельное оружие» (пистолет «Форт-17);
12 февраля 2016 года - награжден отличием МВД «Огнестрельное оружие» (пистолет АПС) за особые заслуги;
2016 – Корчинский приехал в Херсон поддержать «своего друга Киву» на довыборах в ВР;
октябрь 2016-июнь 2017 – советник Министра внутренних дел Авакова;
2017 – председатель Социалистической партии Украины;
октябрь 2017 – глава Всеукраинского профсоюза МВД Украины;
август 2019 – народный депутат от ОПЗЖ, член Комитета по вопросам правоохранительной деятельности;
январь 2020 – первый секретарь обкома партии Медведчука-Рабиновича…
Дальше – преданный слуга ПУТИНА!
И вот я читаю политические проклятия и радость от активных членов вышеупомянутых политических команд и партий, которые в свое время помогли Киве сделать каркаломную карьеру в Украине?
Когда же мы наконец-то станем Государством с ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАМЯТЬЮ!