Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

Снова хочу обратить внимание на историю фантастического политического взлета негодяя и проходимца Ильи КИВЫ, чтобы и дальше не допускать к власти так называемых ЛЮДЕЙ без БИОГРАФИИ. Напомню, что после Революции Достоинства на политической арене появилось множество новых «Героев» с новыми биографиями и даже с новыми фамилиями.

На примере КИВЫ хочу показать КТО и КАК привел его на политический Олимп:

2013 год – Илья Владимирович Кива был признан ХАБАРНИКОМ решением Октябрьского суда Полтавы;

2014 – Кива становится доверенным лицом Дмитрия Яроша на выборах Президента;

2014 – приказом Министра Авакова назначен заместителем начальника МВД Украины в Донецкой области, впоследствии – в Херосонской;

2015 – руководитель департамента противодействия наркозависимости МВД Украины;

10 октября 2015 года - награжден Орденом Даниила Галицкого за мужество, самоотверженность и профессионализм…Указом Президента Порошенко;

21 октября 2015 года - награжден почетным нагрудным знаком Начальника Генштаба Муженко «Отличием за заслуги перед ВСУ»;

20 мая 2015 года - награжден отличием МВД «Огнестрельное оружие» (пистолет «Форт-17);

12 февраля 2016 года - награжден отличием МВД «Огнестрельное оружие» (пистолет АПС) за особые заслуги;

2016 – Корчинский приехал в Херсон поддержать «своего друга Киву» на довыборах в ВР;

октябрь 2016-июнь 2017 – советник Министра внутренних дел Авакова;

2017 – председатель Социалистической партии Украины;

октябрь 2017 – глава Всеукраинского профсоюза МВД Украины;

август 2019 – народный депутат от ОПЗЖ, член Комитета по вопросам правоохранительной деятельности;

январь 2020 – первый секретарь обкома партии Медведчука-Рабиновича…

Дальше – преданный слуга ПУТИНА!

И вот я читаю политические проклятия и радость от активных членов вышеупомянутых политических команд и партий, которые в свое время помогли Киве сделать каркаломную карьеру в Украине?

Когда же мы наконец-то станем Государством с ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАМЯТЬЮ!