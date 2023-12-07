Телеграм-каналы и Киевский международный институт социологии устроили опрос среди жителей столицы и узнали, за кого они будут голосовать на выборах городского головы.

На телеграм-канале «Киевский Движ» провели опрос на тему «За какого кандидата Вы бы проголосовали, если бы выборы мэра Киева проходили на этой неделе?» и получили такие результаты:

Опрос КМИС проходил 12-16 октября 2023 года, в нем приняли участие 805 респондентов в возрасте от 18 лет, которые на тот момент жили в Киеве и были там зарегистрированы. Опрашивали киевлян через телефонные интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров, им было предложено 9 кандидатов на должность мэра.

Как подытожил исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий, очевидно, не все жители столицы определились со своим выбором, но один вопрос остается открытым: кто будет конкурировать с действующим мэром В. Кличко.

Как сообщала Politeka, в КМИС и телеграм-каналах выяснили, за кого киевляне будут голосовать на выборах мэра.

Также Politeka писала о том, что Санин рассказал о специфике киноискусства.