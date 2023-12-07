Народный депутат Александр Качура сообщил, что на фронте в Донецкой области заработала его приемная.

По этому он написал на своей странице в ФБ.

Таким образом, парламентарий налаживает откровенный диалог с военными, чтобы помогать им как представитель законодательной власти. Народный избранник еще раз заявил о своей открытости для защитников Украины и выразил готовность защищать их права, особенно когда на пути становится бюрократическая машина. По словам Александра Качуры, встречи с воинами на передовой свидетельствуют, что они реально нуждаются в такой поддержке, поэтому от себя обещает приложить все усилия, чтобы решить конкретные ситуации военных.

«В прифронтовой зоне основал работу депутатской приемной. Откровенные разговоры как о личных вопросах, так и связанных с несовершенством законодательства и бюрократией. Все услышал и постараюсь решить.

В то же время вы всегда можете обратиться ко мне по электронной почте: kachura@rada.gov.ua или тел. +38 (044) 362-96-51

Верим, объединяемся, побеждаем!» – написал Александр Качура.