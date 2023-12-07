Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе предупредил, что в скором времени россия возобновит свои массированные обстрелы, но вероятность блекаута – 10-15%.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

Как отмечает эксперт, сегодня у нас уже усиленная система ПВО, но есть информация, что россия накапливает ракеты, чтобы начать массированные обстрелы немного позже, когда начнутся праздники, когда начнутся большие расходы электроэнергии. Вот тогда, утверждает он, ракеты будут лететь каждый день, а не так, как сегодня, когда мы видим одни шахеды.

«Поэтому я думаю, что нам нужно готовиться. Сегодня энергосистему уже подготовили, о чем говорит господин Шмигаль, на 95%. У нас 9 энергоблоков вышло из ремонта, сегодня все работают. Мы помним, что 6 блоков у нас, к сожалению, на ЗАЭС, у нас нет доступа», - рассказывает Георгий Биркадзе.

К тому же, добавляет эксперт, ТЭЦы и ТЭСы также на 95% отремонтированы, на 95-98% отремонтированы все высоковольтные линии в «Укрэнерго», также сделана из габионов защита для подстанций, поэтому результаты подготовки есть.

«Поэтому могу сказать, что зима будет тяжелой, но не такой тяжелой, как в прошлом году. А то, что говорят наши военные, что блекауты могут быть, если будут бросать ракеты, это где-то 10-15%», - отмечает Георгий Биркадзе.

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