Политолог Владимир Фесенко объяснил, что у Европы есть инструменты влияния на пророссийскую позицию Венгрии и Словакии, а нам надо продолжать с ними работать вместе с партнерами.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Тратить время нужно. Даже если у того или иного политика есть антиукраинская позиция, есть особые связи с россией, надо работать с этими политиками. И не нам одним, просто наши разговоры с ними результата не дадут, надо работать в тесной связке с нашими партнерами в Евросоюзе и в НАТО», - объясняет Владимир Фесенко.

К тому же, отмечает гость программы, у Евросоюза есть очень сильный инструмент воздействия на того же Фицо, у которого пока еще не очень устойчивая позиция, ведь Словакия зависит от Евросоюза даже сильнее, чем Венгрия. Так что, констатирует он, есть инструменты влияния и на Словакию, и на Венгрию, с ними можно говорить, вопрос только в том, как именно.

«Одно дело, когда переговорами занимаются официальные представители государства, которые взаимодействуют с Евросоюзом. То есть идет переговорный процесс двух сторон, вот это даст эффект», - утверждает Владимир Фесенко.

Другое дело, объясняет эксперт, когда некий политик занимается самопиаром, причем не согласованно ни с государственными структурами, ни с Евросоюзом. Вот это, подчеркивает он, принесет только вред, пользы это не принесет.

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