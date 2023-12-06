Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе заявил, что все мужчины должны встать на защиту своей страны, но на фронте больше пригодятся подготовленные работники правоохранных органов.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

По словам эксперта, сегодня остро встал вопрос мобилизации, ведь россияне хотят увеличить почти на 140 тысяч армию. Также, добавляет он, есть такие версии, что 99% - это уклонисты, которые остались в нашей стране, поэтому возникает вопрос, где брать человеческий ресурс.

«Мне недавно задал вопрос один человек: «А что ты будешь делать, если тебе будут вручать повестку?». Вы бы видели его удивление на лице, когда я ему сказал, что пойду служить. У меня -8, может, я буду плохо из окопов стрелять, но я могу просто хотя бы траншеи пойти копать и окопы строить. Я считаю, что обязательно все мужчины должны встать на защиту своей страны», - рассказывает Георгий Биркадзе.

По случаю он вспоминает, что недавно видел свое друга, у него 18-летний сын футболист, но сам по себе маленький и щупленький, сложно представить, что такие люди будут делать на фронте. В то же время, отмечает эксперт, в МВД работает больше 300 тысяч людей, подготовленных военных, это МЧС, пограничники, прокуратура, СБУ, все правоохранительные органы, они же давали присягу нашей стране.

«Может быть, надо в первую очередь их призвать? Думаю, что спокойно можно 20% точно призвать, это серьезное количество людей», - рассуждает Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Биркадзе заявил, что в НАТО мы будем, но сегодня это невозможно.

Также Politeka писала о том, что Решмедилова прокомментировала посты Безуглой и заявила, что народные депутаты забывают, зачем их избрали.