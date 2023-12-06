На днях состоялась десятая встреча с аккредитованными в Украине представителями дипломатического корпуса, посвященная имплементации Формулы мира Президента Владимира Зеленского. Обсуждая эту тему в прямом эфире телемарафона «Единые новости», заместитель председателя Комитета ВР по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Арсений Пушкаренко акцентировал на том, что в продвижении Украинской Формулы мира, как универсального инструмента установления справедливости для всех стран, имеется мощная динамика.

«Если на первой встрече с послами были представители 21 страны и международной организации, то на недавней встрече, на которой обсуждался десятый, итоговый пункт Формулы мира — уже 86! Это несомненный успех дипломатического направления работы команды Президента: Офиса Президента Украины во главе с Андреем Ермаком и Министерства иностранных дел Украины», - заявил народный депутат.

Также он отметил, что десятый пункт Формулы мира, о котором говорилось на встрече с послами, очень важен, ведь в нем говорится именно о подтверждении завершения войны. Он напомнил, что это станет возможным при нескольких условиях, а именно: освобождении всех украинских суверенных территорий, наказании россии за все ее преступления во время войны и взыскании соответствующих репараций с РФ для восстановления того, что было разрушено в результате агрессии.

Арсений Пушкаренко подчеркнул, что содержательно Украинская Формула мира построена на международном праве и Уставе ООН, тогда как организационно — это трехуровневая система по обсуждению и проработке ее пунктов. Речь идет о дипломатических представителях государств в нашей стране, советниках мировых лидеров и формате на уровне самих лидеров государств. И, по его мнению, именно такой гибкий подход участия обеспечивает тот факт, что все большее число стран поддерживают Формулу мира, предложенную Президентом Украины на саммите G20 прошлого года. Свидетельство тому — встречи в Копенгагене, Джидде, Валлетти. Как отметил политик, столь важные результаты подтверждают досягаемость нашей цели — завершение войны с россией на украинских условиях.

«Сейчас Украина на финишной прямой по продвижению Формулы мира на глобальном уровне: все десять пунктов уже обсуждены, а по некоторым из них даже начата практическая работа. В частности, уже работает Международная санкционная рабочая группа, являющаяся одним из элементов реализации пункта по наказанию агрессора. Кроме того, Украине удается привлекать к сотрудничеству авторитетных специалистов. Группа с бывшим генсеком НАТО Андерсом Фог Рассмусеном работает над гарантиями безопасности для Украины. А экологическая группа за сопредседательство экс-вицепремьерки Швеции Маргот Вальстрем — над оценкой масштабов устроенного россиянами экоцида», — отметил народный депутат.

В общем, Арсений Пушкаренко считает, что подготовка к проведению Глобального саммита мира — на завершающем этапе. Он напомнил, что на Мальте, во время встречи советников лидеров государств по вопросам безопасности и внешней политики, не просто обсуждались 5 первых пунктов Формулы мира, а по каждому из них были предложены практические механизмы, согласованные с участниками этой встречи.

«Следующий этап – четвертая встреча советников глав государств по нацбезопасности и внешней политике, на которой будут обсуждаться остальные 5 пунктов и конкретные механизмы их имплементации. После этого ожидаем проведение Глобального саммита мира. Важно понимать, что сегодня ситуация на Ближнем Востоке усугубила необходимость проведения Глобального саммита мира. Ведь Украинская Формула мира как раз предлагает набор универсальных инструментов для разрешения конфликтов в любом уголке мира», — убежден народный депутат.



