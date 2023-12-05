Об этом пишет украинский адвокат И. Печенкин на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

Известный украинский адвокат И. Печенкин считает, что у «Европейской Солидарности» нет оснований говорить о дискриминации в заграничных командировках, а обвинения «Слуг Народа» противоречат решениям судов и политической действительности, в которой сама И. Геращенко замечена в сотрудничестве с пророссийскими силами.

«.. народный депутат Украины Геращенко Ирина Владимировна позволила себе высказать определенные субъективные, но ни чем не подтвержденные соображения относительно субъективного ограничения ее и всех членов политической силы, которую народ Украины избрал в Парламент Украины, на зарубежные командировки для осуществления переговорной деятельности. При этом такие высказывания были сформулированы в крайне эмоциональной и агрессивной форме, чего, как мне кажется, должен избегать государственный деятель в период войны. А Председатель Верховной Рады аргументированно продемонстрировал, что представители «Европейской Солидарности» ездят в заграничные командировки по меньшей мере в полтора раза чаще, чем депутаты от «Слуги Народа» и жаловаться им объективно ни на что» - считает украинский адвокат.

«Что касается пророссийских связей и политической риторики, то сеть Интернет как раз переполнена фотографиями самой Ирины Геращенко с В. Медведчуком и В. Новинским, другими политически одиозными лицами. Депутат от партии «Слуга Народа» А. Качура успешно выиграл судебный иск еще в 2021 году против других однопартийцев Геращенко, уже ранее распространявших по нему фейки. Кстати, П. Порошенко недавно проиграл схожий суд об опровержении его сотрудничества и бизнес-связей с В. Медведчуком. Поэтому, мне кажется, нашим народным депутатам нужно еще учиться политической и правовой культуре, иначе их будут ожидать юридические проблемы, а публичные дискуссии лучше вести аргументами, как это сделал Председатель Верховной Рады Украины Р. Стефанчук.» - резюмировал И. Печенкин.











