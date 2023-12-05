Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.

Работниками Управления государственного экологического надзора (контроля) в Черкасской области Государственной экологической инспекции Центрального округа на основании приказа №06-25/44 от 21.11.2023 «Об осуществлении мер, направленных на предотвращение и выявление административных правонарушений» совместно с инспекторами роты по обслуживанию водных объектов Управление патрульной полиции в Черкасской области, отрабатывая территорию Кременчугского водохранилища в г. Ольшанка, в административных пределах с. Лозовок, Черкасского района было обнаружено лицо, которое изымало мысиновую сетку из реки шагом ячейки 70х70, общей длиной 50 м., где находилась свежевыловленная рыба видов: лещ – 10 шт., карась – 7 шт., судак – 2 шт. 1 шт., щука – 1шт.

На место происшествия вызвана следственно-оперативная группа Черкасского отдела полиции ГУНП в Черкасской области для дальнейшего привлечения нарушителей к ответственности согласно требованиям действующего законодательства. Запрещенные орудия ловли и рыбы изъяты сотрудниками полиции.

По результатам расчетов, сумма ущерба нанесенного государству составляет – 39,797 тыс. грн.