Политологиня Александра Решмедилова пояснила, что прежде всего депутаты должны транслировать настроения своих избирателей, а не личное мнение в каких-то постах в интернете.

Об этом она рассказала в программе «Культ личности».

«Не соразмерна дискуссия народной избранницы госпожи Безуглой и Валерия Залужного. Госпожа Безуглая, несмотря на мандат от украинцев, и народные депутаты довольно часто забывают, зачем они были избраны. Напомню, что кроме законодательной и законотворческой функции, ключевая – представительная. Они должны соответствовать настроениям народа», – объясняет Александра Решмедилова.

То есть, констатирует она, посты Безуглой – это его личное мнение, но вопрос в том, а что думает его избиратель? Поэтому, констатирует экспертка, когда идет эта подмена понятий, нельзя быть уверенным, что украинцы массово недовольны действиями Залужного или того, кто будет объектом недовольства Безуглой.

«Поэтому здесь напомню всем нашим депутатам, что они должны действовать не только по собственному усмотрению, но и быть транслятором настроений своего избирателя. Те, кто забывают об этом, на самом деле не выполняют обязанности, которые возложены на них как на народных избранников», - констатирует Александра Решмедилова.

Если мы говорим о том, есть там какой-то конфликт или нет конфликта, рассуждает гостья программы, то она отстаивает позицию, что не нужно лишний раз раздражать какие-то раны, даже если они есть. Потому политология напоминает, что президент сам говорил, что сейчас не время и не место для таких распрей.

Как сообщала Politeka, Гайдай пояснил, что для путина сакральным является именно Крым, а не другие оккупированные территории, поэтому прежде всего нужно приблизиться к полуострову.

Также Politeka писала о том, что Шейтельман прокомментировал информацию о том, что у НАТО всего 6-10 лет, чтобы подготовиться к войне с россией на территории Альянса.