Об этом он рассказал на канале «Контекст».

«Почему государство такое щедрое и раздает бесплатно энергосберегающие лампы? Всё просто: это банальная экономия и уменьшение нагрузки на энергетическую систему нашей страны. Больше года враг системно обстреливает наши энергообъекты, и очень важно, чтобы бытовое потребление становилось меньше», - сообщил Эдуард Глеза.

По словам журналиста, именно 40% всей электроэнергии потребляют домохозяйства, и в этой ситуации LED-лампы очень необходимы. Как отметил Эдуард Глеза, эти лампы потребляют в 8 раз меньше электроэнергии, чем старые лампы накаливания.

«Энергетики посчитали, если заменить в Украине 50 миллионов старых лампочек на новые, то пиковую нагрузку на электросети удастся уменьшить до 10%», - сообщил Эдуард Глеза.

Как писала ранее Politeka, украинцам раздают по 17,5 тысяч в отопительный сезон: как получить денежную помощь.

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