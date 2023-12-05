Военный эксперт Александр Мусиенко сообщил, что государства-члены НАТО планируют увеличить в несколько раз объем производства.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Сейчас то, что происходит в отдельных странах НАТО, свидетельствует о том, что идет тенденция к наращиванию производства оружия. Сейчас нужно от 3 до 6 месяцев, в зависимости от того, какие это предприятия, чтобы они начали выходить на пик своих производственных мощностей», – сообщил Александр Мусиенко.

По словам военного эксперта, если говорить, например, о программах, которые сейчас закладываются, то некоторые оборонные предприятия планируют в течение 5 лет увеличить свои производства в 5-10 раз.

«Это значительные цифры, и под них закладываются бюджеты. Это происходит постепенно: сначала удваивается, утраивается, затем увеличивается в четыре раза, в пять. Условно говоря, если производило предприятие 10 тысяч снарядов, то в следующем году планы производить 15-20 тысяч», – заявил Александр Мусиенко.

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