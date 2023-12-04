Экс-глава Луганской ВГА Сергей Гайдай пояснил, что для путина сакральным является именно Крым, а не другие оккупированные украинские территории, поэтому прежде всего нужно приблизиться к полуострову.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

По словам гостя программы, в нашей победе много составляющих, в частности, и мы внутри страны должны сплотиться, и наши партнеры должны быть уверены в победе. Тем не менее, констатирует он, позиционная война – не для нас, равно как и меряться количеством снарядов и пушек, поэтому надо сплотиться, получить определенное оружие, получить преимущество и закрепиться.

«Нам бы вот перерезать Чонгар, взять под огневой контроль Крым – путин сразу пойдет на переговоры. Сразу, потому что он сможет впарить своему населению все, что угодно, что касается Херсона, Запорожья, Донецкой, Луганской областей. Скажет, что его цель была, чтобы война не перешла на территорию россии, поэтому он развалил всю НАТОвскую армию в хлам на территории Украины, и фашистскую украинскую экономику он так же обезвредил, как и ее армию», - объясняет Сергей Гайдай.

Как он объясняет, Крым – это сакральная территория для путина, он согласится выйти из остальных территорий, чтобы оставить полуостров на переговорный процесс на 10, 15 или 20 лет. К тому же, добавляет гость программы, освободить Донбасс просто военным путем будет трудно, нужно будет бросать все резервы, поэтому нужно получить оружие и закрепляться поближе к Крыму, это решит многие вопросы.

«Я очень надеюсь, что здравого смысла будет достаточно для того, чтобы понять, что россия – это раковая опухоль, которая дает метастазы. И мы прямо на наших глазах видим, как эти метастазы расползаются по миру. И это огромная проблема не Украины, не только Украины, это будет огромная проблема и Европы дальше. Почему нам там самоотверженно помогают Литва, Латвия, Эстония? Потому что они помнят и понимают», - заключает Сергей Гайдай.

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