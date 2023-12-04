02 декабря 2023 года работники Государственной экологической инспекции Центрального округа во время проведения мероприятий по выявлению и предотвращению административных правонарушений обнаружили лиц, охотившихся без соответствующих разрешительных документов на Полтавщине. Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.

А именно: в пределах охотничьих угодий ОО МР «Артемида» на окраине села Левобережная Соколка Полтавского района 10 мужчин, в том числе среди них были и лица из штата егерей, вооруженных охотничьими ружьями, осуществляли выборочный диагностический отстрел красной лисы для проведения государственной ветеринарно- экспертизы без соответствующего разрешения Гослесагентства Украины, являющиеся нарушением ст.14 и ст.32 Закона Украины «О охотничьем хозяйстве».

На месте происшествия инспекторами Госэкоинспекции Центрального округа на нарушителей были составлены протоколы об административном нарушении по ч.1 ст.85 Кодекса Украины об административных правонарушениях и вызван наряд полиции для принятия мер реагирования.

К моменту выявления факта нарушения охотники не успели добычу добыть. Своевременные и оперативные действия работников Инспекции предотвратили причинение вреда животному миру.